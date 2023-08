Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition classificato dall'ESRB, annuncio imminente?

L'ESRB, l'ente di classificazione dei giochi negli Stati Uniti, ha aggiunto recentemente al proprio database Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, svelando probabilmente in anticipo l'arrivo di una una possibile versione rimasterizzata dell'action adventure di Ubisoft uscito nell'ormai lontano 2003.

Per la precisione il gioco è stato classificato per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch e Xbox Series X|S. Praticamente manca all'appello solo Xbox One. La descrizione offerta dall'ESRB si limita a fare semplicemente una panoramica del gioco, ma senza indicare dettagli relativi a eventuali modifiche grafiche o contenutistiche per questa riedizione. Per completezza la riportiamo di seguito:

"Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition è un action adventure in cui i giocatori assumono il ruolo di una reporter accompagnata da un compagno simile a un maiale che indaga su una cospirazione sul pianeta Hillys. Con una prospettiva in terza persona, i giocatori esplorano luoghi di fantasia, fotografano prove, risolvono enigmi e combattono contro robot e nemici alieni. I combattimenti sono a volte veloci, con i giocatori che usano armi da mischia (ad esempio, bastoni, torce) per colpire nemici stilizzati che generalmente si spezzano o svaniscono in sbuffi di fumo. Uno scontro con un boss raffigura un alieno simile a un calamaro pugnalato all'occhio, con effetti splatter giallo-verdi."