NetEase, il team del veterano di BioWare e Bethesda lavora a una 'IP di pubblico dominio famosa'

Ad agosto 2023, NetEase ha annunciato la creazione di un nuovo team, T-Minus Zero Entertainment, guidato dal veterano di BioWare e Bethesda Rich Vogel. Sappiamo che la compagnia sta lavorando a un gioco "d'azione in terza persona incentrato sul multiplayer online", ovvero non abbiamo quasi alcuna informazione sul gioco in questione. Ora, grazie a una nuova intervista, abbiamo però modo di scoprire qualcosa di più, tra cui il fatto che non si tratta tecnicamente di una nuova IP.

Parlando con VGC, il Game Director Mark Tucker ha detto che il progetto è "basato su un'IP di pubblico dominio riconosciuta a livello mondiale. Sarà una IP in terza persona. Lo renderemo nostro e gli aggiungeremo la nostra personalità. Riconoscerete immediatamente l'ispirazione, ma sarà una cosa unica".