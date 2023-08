Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarà la prima e ultima espansione, CD Projekt spiega perché

L'informazione in realtà era già nota da tempo, ma la compagnia evidentemente ha preferito ribadirlo per evitare che si creino false speranze nella community ora che manca meno di un mese al lancio di Phantom Liberty.

Una decisione tecnologica

Prima del lancio di Cyberpunk 2077, CD Projekt ha menzionato in più occasioni l'arrivo di "espansioni", al plurale, quindi più di una, e anche nel materiale promozionale si è fatto spesso riferimento a due espansioni. Evidentemente nel tempo i piani sono cambiati e infine la compagnia polacca ha deciso di realizzare un unico grande DLC, ovvero Phantom Liberty.

Tra le ipotesi per spiegare questo cambio di programma, è che il tanto tempo richiesto per apportare tutti i miglioramenti necessari al gioco dopo il lancio, specialmente su console, abbia per forza di cose cozzato con le tempistiche per il supporto post-lancio. C'è anche chi ha teorizzato che la colpa sia da imputare allo scarso successo commerciale del gioco, cosa tutt'altro che vera considerando che a settembre 2022 Cyberpunk 2077 ha superato il notevole traguardo delle 20 milioni di copie vendute.

Piuttosto, stando alle parole di Michał Nowakowsk, la decisione è stata presa per motivi tecnologici e più per la precisione per via del passaggio dal motore proprietario RED Engine all'Unreal Engine 5 per i progetti futuri della compagnia.

"La decisione è stata presa. Come abbiamo annunciato molto tempo fa, non faremo una seconda o una terza espansione. Questa è l'unica espansione del gioco e non ha nulla a che fare con i numeri e con la soddisfazione o meno delle vendite o cose del genere", ha detto Nowakowsk.

"È una decisione tecnologica, ad essere onesti. Questa è l'ultima volta che lavoriamo sul Red Engine, almeno per il momento, e nel prossimo futuro, come sapete, lavoreremo sull'Unreal Engine di Epic. Questo è stato uno dei motivi principali per cui abbiamo deciso che era l'unico."

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarà disponibile dal 26 settembre per PS5, Xbox Series X|S e PC. CD Projekt ha svelato anche che buona parte del team di sviluppo dell'espansione passerà a The Witcher 4 una volta completati i lavori.