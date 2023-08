War Hospital: ovvero come gestire un ospedale da campo durante la Prima Guerra Mondiale

Sul finire dello scorso anno eravamo entrati in contatto per la prima volta con War Hospital, l'originale strategico gestionale realizzato dai ragazzi di Brave Lamb Studios, dove il nostro complesso e sfiancante obiettivo è gestire un ospedale da campo durante la Prima Guerra Mondiale. In quell'occasione il team di sviluppo era abbastanza convinto di riuscire ad arrivare sul mercato con il proprio progetto entro i primi mesi del 2023 ma, come è evidente dal fatto che siamo ancora qui a parlarne con un'anteprima, le cose non devono essere andate proprio nel migliore dei modi ed ora il gioco dovrebbe arrivare nel bel mezzo dell'autunno, il 26 ottobre per la precisione, almeno su PC e successivamente anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Per farsi perdonare quest'ulteriore attesa, il team ha pensato bene di presenziare alla Gamescom 2023 per mostrare lo stato dei lavori e offrire qualche ulteriore dettaglio sul suo peculiare gameplay anche se, ancora una volta, a giocarlo dal vivo era lo sviluppatore. Per questo motivo ci siamo limitati ad assistere a una breve presentazione di circa mezz'ora che un po' fungeva da ulteriore infarinatura sugli elementi cardine del gioco e un po' tentava di farci vedere qualche aspetto più approfondito del gameplay, senza mai scendere troppo nel dettaglio per via delle tempistiche un po' troppo strette.

War Hospital, lo ribadiamo ancora una volta nel caso in cui non sappiate assolutamente di cosa stiamo parlando, è uno strategico gestionale davvero molto peculiare dove ci ritroveremo a gestire la vita di un ospedale di campo inglese situato a poche centinaia di metri da una trincea della Prima Guerra Mondiale lungo il fronte francese, con l'obiettivo di rimettere in sesto i soldati feriti così da poterli rispedire in battaglia. Oppure trovare il modo per alleviare le loro sofferenze e guidarli delicatamente verso un'inevitabile morte. La struttura è praticamente ridotta all'osso e non si combatte: tutto ciò che dovremo fare è gestire le risorse, i medici, le infermiere e i pochi edifici a nostra disposizione per ridurre al minimo le perdite all'interno di una situazione soverchiante dove la catastrofe è sempre dietro l'angolo e dovremo continuamente optare per il male minore, stando bene attenti a non portare il morale del campo a zero, pena il game over.

E chiaramente non mancheranno anche missioni e situazioni casuali che obbligheranno, come se tutto quanto appena descritto non dovesse bastare, a valutare cosa fare, chi aiutare ed eventualmente chi sacrificare, nella speranza che l'ospedale non ne risenta eccessivamente.