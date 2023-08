Armored Core 6: un simpatico trailer con Dwight di The Office ci spiega perché non siamo assicurati

Armored Core 6: Fires of Rubicon è prima di tutto un gioco di combattimento e questo significa una sola cosa: il vostro mech sarà danneggiato - se non direttamente fatto a pezzi - moltissime volte nel corso delle missioni. La domanda quindi è: chi paga i danni? La risposta è, non certo la Mechless Mutual, come possiamo vedere nel simpatico trailer con protagonista Rainn Wilson (Dwight Schrute in The Office).

Come potete vedere, la Mechless Mutual - come è facile capire dal nome - non copre i danni ai vostri mech. Tutta la breve scenetta mostra Wilson che nei panni di assicuratore risponde ai clienti che cercano di farsi risarcire i danni al proprio mech, venendo uno per uno respinti. Dopotutto chi assicurerebbe mai dei mech da battaglia destinati alla distruzione?