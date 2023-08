Starfield, i fan del gioco sono i giocatori più 'intelligenti', dice Howard di Bethesda

Un messaggio speciale di Todd Howard, Director di Starfield, pubblicato nel sub-reddit di Starfield ha elogiato i fan di Bethesda definendoli i più "intelligenti" tra i videogiocatori.

Precisamente, Howard scrive: "Un rapido ringraziamento per la vostra passione ed eccitazione per Starfield. Ricordo quando è nato questo sub-reddit e, man mano che è cresciuto, il vostro entusiasmo ha alimentato tutti noi di Bethesda. Ci piace dire che abbiamo i fan più intelligenti dei videogiochi, e voi lo siete certamente. Starfield è stato un lavoro d'amore per noi e il fatto che tutti voi ci teniate così tanto da costruire una comunità intorno a questo gioco significa molto per noi. Non vediamo l'ora di farvi giocare".