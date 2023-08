Gamescom 2023: il Vlog di Multiplayer.it sul viaggio a Colonia, all'insegna del divertimento

La Gamescom 2023 è stata un evento denso di annunci e novità, ma è stata anche un momento per esplorare dal vivo Colonia ed esplorare lo showfloor. Purtroppo molti di noi non hanno avuto la possibilità di andare in Germania per l'evento, ma non preoccupatevi: potete vivere l'atmosfera della Gamescom 2023 con il nostro Vlog che vi mostra in pochi minuti il viaggio del nostro team!

Sono stati giorni all'insegna della serietà, del duro lavoro e di impegni (sotto embargo), ma ovviamente non sono mancati i momenti più leggeri e divertenti. Non ci siamo fatti mancare nulla in poche parole, durante questo viaggio di fine agosto.