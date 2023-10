Super Mario Bros. Wonder: Nintendo ha svelato che a Bowser piacciono le donne di sostanza

Che Bowser sia innamorato della principessa Peach crediamo che non sia un mistero per nessuno, ma stando al materiale promozionale di Nintendo relativo a Super Mario Bros. Wonder , sembra che gli piaccia particolarmente quando è più sostanziosa , ossia sotto forma di elefante. In effetti così è della sua taglia, quindi immaginiamo che la trovi particolarmente affascinante.

Nintendo of America ha pubblicato una clip che mostra Bowser avvicinarsi a Peach con fare minaccioso, per poi offrirle un fiore. Quando però la principessa si trasforma in un elefantessa, dopo aver mangiato il frutto elefante, il cattivo rimane letteralmente folgorato, tanto da scartare il singolo organo riproduttivo delle angiosperme e tirare fuori un intero mazzo di fiori per dimostrare l'esplosione della sua passione.

Purtroppo la clip finisce qui e non possiamo vedere cosa succede dopo. Del resto Nintendo è una compagnia che si occupa essenzialmente di prodotti per famiglie, ma la scenetta è nondimeno divertente.

I fan naturalmente hanno reagito riempiendo i commenti di meme che celebrano l'amore di Bowser per le forme tondeggianti e preconizzando un futuro radioso per il personaggio, dopo l'emersione di questa novità.

Il tutto per ricordarci che Super Mario Bros. Wonder sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2023 in esclusiva per Nintendo Switch.