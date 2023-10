Assassin’s Creed Mirage: esploriamo Baghdad attraverso la modalità fotografica

Abbiamo esplorato la Baghdad di Assassin's Creed Mirage in lungo e in largo, tra moschee, hammam e palmeti, alla ricerca dei membri dell'Ordine degli Antichi intenti a tirare i fili del potere all'interno del califfato abbaside del IX secolo (del quale, assieme ad altri elementi del contesto storico del gioco, abbiamo parlato in un approfondimento dedicato ). Durante le nostre scorribande, abbiamo trovato molti scorci evocativi, che ci imploravano di essere immortalati. Così, utilizzando la collaudata modalità fotografica, che accompagna la serie sin da Assassin's Creed Origins , abbiamo deciso di avventurarci per la mappa di gioco e catturare tutto ciò che ci colpiva.

Gli stretti passaggi tra le case in argilla si accendono quando i raggi del sole vengono a contatto con la loro superfice rossastra. Poi i dettagli in legno decadente, i panni appesi, i tappeti. Tutto contribuisce a portarci all'interno di un mondo lontano, che sembra rievocare quei luoghi esotici in cui avremmo potuto veder vagare, più fuori posto di un lupo in un pascolo, un Humphrey Bogart o una Marlene Dietrich durante gli anni d'oro del cinema hollywoodiano.

Un'immagine capace di restituire un certo senso di profondità fa sempre la sua figura. Un modo per creare questa impressione è utilizzare la profondità di campo e il punto di messa a fuoco. Frapporre tra l'obiettivo e il vostro soggetto un "ostacolo" o qualcosa che faccia da cornice è un ottimo modo per conferire alla vostra foto un forte senso di spazio tra gli elementi immortalati. Inoltre, dato che nessun videogioco è esente da dettagli di qualità inferiore rispetto al colpo d'occhio generale, men che meno Assassin's Creed Mirage, sperimentare con la profondità di campo vi permetterà di inserire nel vostro scatto elementi che, se resi protagonisti, sarebbero risultati sgraziati e visivamente scadenti. E, con molta probabilità, ne gioverà anche l'immagine nel suo complesso.

Quella che, all'apparenza, pare una strana montagna erosa dai venti del deserto non è altro che lo scheletro di una ziqqurat risalente ai tempi del dominio cassite, edificata indicativamente nel XIV secolo a.C. e in piedi tutt'oggi. Dalla cima della sua struttura in mattoni cotti è possibile scorgere sostanzialmente tutto il territorio a nord di Baghdad, le cui cupole turchesi contrastano con le calde dune di sabbia.

In queste terre selvagge non c'è molto da ammirare, tranne, appunto, le rovine di alcuni insediamenti ormai dimenticati. Il più stupefacente tra questi è sicuramente il complesso di Dūr-Kurigalzū.

La modalità fotografica permette di cogliere la scena nel modo che si preferisce, se si è disposti a perdere un po' di tempo per prenderci la mano. Resta, però, il fatto che spesso non è possibile allontanarsi più di tanto dal nostro personaggio. Ed è qui che viene in nostro aiuto la nostra fidata aquila, Enkidu . Infatti, come in tutti gli altri capitoli della serie che ne posseggono una, è possibile attivare la modalità fotografica mentre si è in volo, permettendoci così di avere una visione molto più ampia della scena, che possiamo riprendere da altezze smisurate o avvicinandoci maggiormente all'azione (con tutte i limiti del caso, ovviamente).

Una volta usciti, è difficile lasciarsi stupire da altri scorci, ma fortunatamente il vagare senza meta tra le viuzze della città permette di cogliere molti dettagli che, correndo e saltando da un tetto all'altro, non è facile notare. Quelle che di giorno sono strade invase da tonalità calde, di notte si trasformano in tavolozze di blu profondo, la cui reminiscenza del sole viene dettata dalle torce che chiazzano le fredde pareti della sera.

L'imponente edificio, circondato da giardini curati e laghetti artificiali, è effettivamente il centro dell'universo di questo Assassin's Creed Mirage. In un modo o nell'altro, si trova sempre nel campo visivo, monito di quello che ci aspetta, perché è chiaro che, prima o poi, la nostra lama si spingerà fino all'interno di quelle alte mura, sotto quelle cupole splendenti, coste di smeraldo in cielo che riverberano per chilometri e chilometri la magnificenza di quello che fu uno degli imperi più importanti del suo tempo.

Oltrepassata una delle quattro porte che conducono in direzione della residenza califfale, il mondo di gioco pare tramutarsi. I panni appesi nei palazzi delle periferie fanno posto alle composizioni floreali che avvolgono e decorano le belle case nobiliari, i cui fiori e foglie secche vanno a sostituire la sozzura ai lati della strada. I minareti avvinghiati dalla vegetazione paiono ancora più deliziosi in questa zona, forse perché si integrano alla perfezione con ciò che li circonda. E giù, in fondo ai grandi viali, eccola, l'ombra che ci accompagna da quando abbiamo messo piede nelle terre abbasidi del IX secolo: il Palazzo della Cupola Verde .

Ora tocca ai vostri luoghi preferiti!

Assassin's Creed Mirage: condividete con noi i luoghi che vi hanno catturato maggiormente

Questi sono i luoghi che ci hanno colpito particolarmente mentre esploravamo il mondo di Assassin's Creed Mirage attraverso la modalità fotografica. Sicuramente ce ne sono molti altri che, per un motivo o per un altro, non abbiamo notato o che abbiamo semplicemente incontrato nel momento sbagliato della giornata. Tra quelli riportati avremmo inserito volentieri anche la leggendaria fortezza di Alamut, ma destino ha voluto che gli scatti che avevamo fatto sono andati perduti e non li abbiamo potuti replicare in alcun modo, dato che quella regione è accessibile solo in determinati momenti della storia.

Per il resto, speriamo vivamente che questo speciale velatamente dedicato alla modalità fotografica di Assassin's Creed Mirage vi abbia catturato. Ora vi aspettiamo nei commenti per conoscere i vostri punti panoramici preferiti. Magari vale la pena tornarci per fare qualche altro scatto.