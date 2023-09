Gran Turismo 7: aggiornamento 1.38 in arrivo, con nuove auto e due menu extra

Sony ha annunciato l'arrivo dell'aggiornamento 1.38 di Gran Turismo 7, con alcune nuove auto e due nuovi menu. Arriverà il 28 settembre 2023 alle 8:00 am (ora italiana) e introdurrà tre veicoli: la Garage RCR Civic, la Honda Civic Type R '22 e la MAZDA3 Gr.4.

La Garage RCR Civic è una JDM (Japanese Domestic Market) modificata per gare a tempo, con una storia interessante: "nel 2006, il proprietario Philip Robles acquistò una Civic "EG" del 1992 in condizioni quasi di serie e iniziò a modificarla insieme al figlio Jessie, con l'obiettivo di utilizzarla in prove a tempo regionali nei circuiti sud-occidentali. Per 10 anni, weekend continui in pista hanno portato a diversi titoli nelle prove a tempo. Nel 2017, Philip ha ricevuto la richiesta di mettere in mostra la Civic al SEMA presso lo stand della Mackin Industries, un importatore di parti per elaborazione negli Stati Uniti."

La Honda Civic Type R '22 è la sesta versione della Civic Type R, con delle caratteristiche eccellenti, dentro a un design più semplice e raffinato: "Il propulsore è il moderno motore Type R, un'unità K20C turbo da 2 litri a 4 cilindri in linea, che grazie a diversi miglioramenti, tra cui quello del sistema turbo, eroga ora 10 CV e 2,04 kgfm più dei modelli precedenti, per una potenza massima di 330 CV e una coppia di 42,83 kgfm."

La MAZDA3 Gr.4 infine, è un'auto da corsa biodisel di ultima generazione, creata per il campionato Super Taikyu 2023. Erede naturale del prototipo Bio Demio/MAZDA2 del 2021, "utilizza il "Susteo" di Euglena, un biodiesel di nuova generazione realizzato con oli da cucina utilizzati. Il motore SKYACTIV-D da 2,2 litri può sviluppare 45,89 kgfm di coppia e una potenza di circa 240~260 CV con questo carburante, identico a livello molecolare al carburante diesel commerciale."