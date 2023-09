Captain Laserhawk A Blood Dragon Remix, trailer e data dell'anime Netflix basato su Far Cry

Il trailer di Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix mette in mostra molteplici scene dell'anime, con anche la presenza di Rayman, altro famosissimo personaggio di Ubisoft. La premessa è simile a quella di Suicide Squad: i protagonisti sono stati radunati per completare una missione e nella loro testa vi è ora una bomba che li elimina se disubbidiscono. Lo stile è sopra le righe, come si può evincere anche dalla presenza di una rana umanoide vestita da Assassino della saga di Assassin's Creed.

Bobbypills, che team è?

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

Il sito ufficiale del team presenta Bobbypills come "il primo e unico studio in Europa specializzato in animazione per adulti. In meno di un anno, lo studio con sede a Parigi ha creato, prodotto e pubblicato 3 serie originali che hanno riscosso il plauso della critica. Distribuite a livello internazionale, le serie sono diventate un successo immediato e sono state proiettate in festival di prestigio come Fantasia, RTX Austin e Morbido. Conosciuto per lo sviluppo di concetti oltraggiosamente progressisti che sarebbero accettabili solo nel mezzo dell'animazione, Bobbypills lavora con i talenti più ricercati dell'animazione francese per combinare la sensibilità europea con le influenze giapponesi e americane e portarle al pubblico globale affamato di serie animate di alto livello."

Tra i progetti precedenti del team ci sono Vermin, Peepoodo, Crisis Jung e Bambi Fontaine's Midnight Stories. Vi segnaliamo infine che Netflix ha anche annunciato la serie animata di Devil May Cry.