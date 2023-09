SEGA Forever: giochi rimossi dai negozi mobile

Lanciato nel 2017, SEGA Forever è un servizio durato circa sei anni. Non proprio "forever", in effetti. I segni della chiusura c'erano tutti, visto il silenziamento dei canali social. Quindi è arrivata la notizia della chiusura del servizio, con rimozione contestuale dei giochi.

Tira una brutta aria per SEGA Forever , il servizio dell'editore giapponese che offre alcuni classici scaricabili gratuitamente (con annunci pubblicitari) o giocabili offline a pagamento. Alcuni dei titoli presenti sono stati eliminati sia su Android che su iOS. Quindi non sono più disponibili su App Store o Google Play.

I giochi rimossi

Ristar è giocabile su mobile solo tramite emulazione, ormai

Avviando i giochi si riceve il seguente messaggio: "Il supporto per questo gioco verrà interrotto, ma potrai continuare a giocare offline. Se desideri saperne di più su come trovare il titolo su altre piattaforme, fai clic sul collegamento sottostante."

I giochi rimossi sono. Comix Zone, Altered Beast, Phantasy Star Classics, Revenge of Shinobi, Vectorman, Decap Attack, Eswat, Ristar, Space Harrier 2, Beyond Oasis, Gunstar Heroes, Dynamite Headdy e After Burner Climax.

Stando al messaggio, SEGA non ha intenzione di ripubblicare i giochi su mobile nel prossimo futuro. Quindi per giocarci bisogna ricorrere ad altri sistemi.

SEGA non ha dato motivazioni ufficiali per la chiusura, ma immaginiamo che possa dipendere dallo scarso successo.