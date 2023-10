Acquisizione di Activision Blizzard: la CMA inglese dà il via libera a Microsoft Xbox

L'acquisizione di Activision Blizzard King da 68,7 miliardi di dollari da parte di Microsoft è stata approvata dalle autorità di regolamentazione del Regno Unito. La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha concluso che l'operazione può essere portata avanti dopo che Microsoft ha recentemente ristrutturato l'accordo per trasferire i diritti di gioco cloud per i giochi attuali e futuri di Activision Blizzard a Ubisoft. La decisione spiana la strada per la chiusura dell'operazione, ora che l'autorità di regolamentazione britannica ha dato il via libera.

"La CMA ha deciso di concedere a Microsoft Corporation (Microsoft) il consenso all'acquisizione di Activision Blizzard, Inc. (Activision), esclusi i diritti di streaming cloud di Activision al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) (la Fusione), a condizione che la vendita dei diritti di streaming cloud di Activision sia completata prima del completamento della Fusione", si legge in un comunicato della CMA.