Microsoft, FTC torna all'attacco: vuole informazioni sull'accordo con Ubisoft e Sony

La FTC è tornata all'attacco di Microsoft con un nuovo tentativo di bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard, chiedendo in questo caso di riaprire il deposito degli atti al fine di ottenere informazioni sull'accordo con Ubisoft e Sony.

La richiesta della commissione antitrust americana sembra evidenziare che non fossero a conoscenza del fatto che Microsoft venderà i diritti di streaming di Activision a Ubisoft, e la cosa li abbia colti di sorpresa.

La casa di Redmond ha fornito alla FTC i termini dell'accordo, ma l'antitrust vuole maggiori dettagli sulle motivazioni alla base, sostenendo che potrebbe non essere redditizio per Ubisoft concedere in licenza i giochi Activision ai fornitori di servizi in abbonamento in streaming."

Non è tutto: il regolatore americano desidera anche conoscere i dettagli sull'accordo fra Microsoft e Sony su Call of Duty, in particolare le circostanze che hanno condotto Sony a decidere di accettare l'offerta lo scorso luglio.