While We Wait Here, abbiamo provato del nuovo gioco del team italiano Bad Vices Games

Grazie a una demo abbiamo avuto modo di provare i primi 15 minuti dell'ultima fatica di Bad Vices Games , già autori di Ravenous Devils , un'esperienza che tanto abbiamo apprezzato lo scorso anno. Con un'uscita su PC e console prevista per il 2024, While We Wait Here è ancora un mistero in buona parte, ma oggi possiamo darvi le nostre primissime impressioni su questa intrigante nuova opera del team italiano.

Cosa fareste davanti alla fine del mondo? È una domanda alla quale è difficile dare risposta e che probabilmente metterebbe a disagio molti di noi, forse perché dovremmo veramente scandagliare le profondità del nostro animo e comprendere davvero chi siamo. Eppure, While We Wait Here ci chiede proprio questo.

Ristorante

La demo di While We Wait Here inizia da qui

Il tema culinario non è una grande novità per Bad Vices Games, visto che già alla base di Ravenous Devils c'era la gestione di un ristorante. Ci sono però due grandi differenze in questo caso: ora ci troviamo in una piccola tavola calda e, forse un pelo più importante, non stiamo dando da mangiare persone ai clienti. Il protagonista della demo, infatti, è il cuoco di un locale che si trova a servire i suoi clienti mentre nel mondo esterno si sta scatenando l'apocalisse.

While We Wait Here è inoltre completamente diverso dal punto di vista del gameplay: non è un gestionale con vista laterale, ma un gioco in prima persona nel quale dobbiamo svolgere le più piccole azioni. Il nostro cliente ordina un hamburger? Ottimo, dobbiamo andare nel retro a prendere pane, carne e qualsiasi altro ingrediente necessario, per poi cuocere il tutto sulla griglia (facendo attenzione a girarlo al momento giusto) e radunare stoviglie e posate. Infine, dobbiamo comporre il nostro piatto e servirlo.

Non suona molto complicato e, nella demo, non abbiamo avuto alcun tipo di problema a completare questo tipo di compito, anche perché - come detto - si trattava di una piccolissima porzione del gioco che ci ha solo dato un'idea preliminare di quanto possiamo aspettarci. La prima impressione è stata però buona: gli spazi della tavola calda sono limitati in modo da non farci perdere tempo negli spostamenti tra un piano di lavoro e il successivo, ma al tempo stesso non si tratta di azioni automatiche che si svolgono a cervello spento.

La speranza è che con l'avanzare della storia e l'aumento della complessità delle situazioni del lato gestionale sarà divertente apprendere come ottimizzare le fasi culinarie, trasformando la tavola calda nel nostro piccolo regno.