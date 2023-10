Lords of the Fallen per PS5 e Xbox Series X: ultime ore per la prenotazione su Amazon Italia

Domani, 13 ottobre 2023, sarà finalmente disponibile Lords of the Fallen, il nuovo soulslike di CI Games e Hexwork. Rimangono quindi poche ore per prenotare la propria copia su Amazon Italia e assicurarsi di riceverla al lancio, per PS5 e Xbox Series X. Il prezzo della versione standard è 70.98€, mentre il prezzo della Deluxe Edition è 80.98€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Ovviamente è sempre una prenotazione a prezzo minimo garantito e se vi saranno sconti dell'ultimo minuto questi verranno applicati in automatico al vostro ordine. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Lords of the Fallen Deluxe Edition propone, oltre al gioco base, anche una classe di partenza aggiuntiva - il Crociato Oscuro -, un artbook digitale, una colonna sonora digitale, un menù aggiuntivo per vedere i modelli 3D dei personaggi e dei nemici e una serie di oggetti monouso e di variazioni cromatiche per le armature di colore bronzo, argento e oro.