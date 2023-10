Warhammer 40.000: Darktide per Xbox Series X|S, l'analisi di Digital Foundry conferma i problemi

Digital Foundry ha confermato nella propria analisi i vistosi problemi tecnici di Warhammer 40.000: Darktide su Xbox Series X|S: rispetto alla versione PC il gioco gira a risoluzioni un po' troppo basse, ma ciò non basta a garantire un frame rate consistente.

Si tratta di aspetti che abbiamo sottolineato nella recensione di Warhammer 40.000: Darktide per Xbox Series X|S, a maggior ragione visto che Fatshark si è presa quasi un anno di tempo per ottimizzare il suo action cooperativo su console, per poi farlo debuttare in queste condizioni.

Nello specifico, la modalità prestazioni su Xbox Series X gira mediamente a una risoluzione di appena 864p, mentre la modalità qualità raggiunge i 1368p, in entrambi i casi senza alcuna implementazione del ray tracing e con un antialiasing che si rivela problematico non appena l'azione di gioco si ferma, mettendo in evidenza troppe scalettature.

Su Xbox Series S le cose non vanno meglio: la modalità prestazioni è del tutto assente, e per un motivo fin troppo chiaro: già a 30 fps la console deve accontentarsi di una risoluzione di circa 720p, dunque alzanto il frame rate il pixel count sarebbe diventato davvero imbarazzante anche su di uno schermo Full HD.

La sensazione è che il team di sviluppo abbia compiuto una serie di scelte profondamente sbagliate sul piano dell'ottimizzazione, non volendo rinunciare alla qualità degli asset ma sbattendo la faccia contro il loro evidentissimo peso per processore e GPU, che si riflette anche nella fatica a mantenere i target di riferimento: i 30 fps sono generalmente stabili pur con qualche svarione, i 60 fps subiscono frequenti cali.