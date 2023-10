Among Us, la nuova mappa The Fungle ha una data di uscita

InnerSloth ha svelato alcune settimana fa la nuova mappa di Among Us, The Fungle, che ci porterà in un bioma basato sui funghi, come è facile intuire. Ora, finalmente, sappiamo anche quando sarà disponibile il nuovo contenuto. La data di uscita della nuova mappa di Among Us è il 24 ottobre 2023. Qui sotto potete rivedere il trailer.

La mappa, più precisamente, ci porterà in un'isola deserta coperta di funghi nella quale i giocatori si possono aspettare "nuovi compiti e impostori mortali". Inoltre, arriveranno nello stesso giorno nuovi elementi estetici per i nostri personaggi di Among Us, nuovi modi per sabotare e non solo.

Per il momento InnerSloth non ha indicato dettagli precisi su queste ultime novità, ma basterà attendere un paio di settimane per scoprirli in prima persona all'interno di Among Us.