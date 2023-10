Pokémon Scarlatto e Violetto: aggiornamento 2.0.2 disponibile, risolve due grandi bug

Pokémon Scarlatto e Violetto si aggiornano ancora una volta e raggiungono così la versione 2.0.2. Questo update contiene varie correzioni, compresi alcuni legati ai trasferimento da Pokémon HOME. Vediamo però il testo completo della patch note ufficiale condiviso da Nintendo.

Nintendo spiega: "In alcune condizioni, le vittorie contro gli Allenatori PNG sparsi nel mondo di gioco potrebbero non essere state registrate. Di conseguenza, le ricompense che i giocatori potevano ottenere vincendo un certo numero di battaglie, ad esempio dai rappresentanti della Lega Pokémon nella regione di Paldea o dai membri del Clan Ogre nella terra di Kitakami, non erano ottenibili. Questo bug è stato risolto, quindi i giocatori che hanno riscontrato questo problema possono ora sfidare nuovamente gli Allenatori PNG interessati per registrare le loro vittorie e quindi ricevere le ricompense ammissibili."

Continua affermando: "In precedenza non era possibile trasferire alcuni Pokémon speciali a Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto tramite Pokémon HOME se questi Pokémon erano stati portati in Pokémon HOME da Pokémon GO, anche se un Pokémon della stessa specie era già stato ottenuto in Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto prima della versione 1.3.2. Questo bug è stato corretto e il problema è stato risolto."

Infine, viene detto che "sono state implementate altre correzioni di bug", senza però indicare nulla di più preciso.