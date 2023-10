SNK Universe Project: anime, manga e altre produzioni basate sui personaggi SNK

Ad alcuni mesi dal lancio di The King of Fighters 15 , SNK ha dunque deciso di tentare nuovamente questo approccio al fine di aumentare la popolarità dei propri brand, con un primo appuntamento al New York Comic Con 2023 .

Non è la prima volta che l'azienda giapponese tenta la strada della crossmedialità: negli anni '90 abbiamo assistito alla produzione di manga e anime dedicati alle serie di Fatal Fury, Art of Fighting e Samurai Shodown , ad esempio.

Un primo passo

Fatal Fury, un artwork classico della serie

Al New York Comic Con 2023 verrà proiettato un film speciale in formato MANGA DIVE, in questo caso composto da una serie di illustrazioni e da sequenze tratte dallo story mode della serie The King of Fighters.

Sappiamo tuttavia che nuovi progetti sono in cantiere, e che oltre a Fatal Fury: City of the Wolves, SNK sta pensando ad Art of Fighting 4: sembra che all'orizzonte ci sia un revival completo dei picchiaduro classici NEOGEO.