Fatal Fury: City of the Wolves, dettagli da Yasuyuki Oda, SNK sta pensando ad Art of Fighting 4

Yasuyuki Oda di SNK ha svelato alcuni dettagli interessanti su Fatal Fury: City of the Wolves e sui progetti futuri della compagnia, compresa la possibilità di un ritorno delle serie Art of Fighting e The Last Blade, in un'intervista concessa alla testata 4gamer.net.

SNK in grande spolvero

Il settimo capitolo ripartirà dalla fine del sesto?

Intanto Oda ha parlato del logo del gioco, ossia cosa significa la presenza dei sette graffi. Semplicemente che Fatal Fury: City of the Wolves è il settimo capitolo della serie Fatal Fury. In realtà, contando tutti i giochi usciti, compresi spin-off e titoli non canonici, si arriva a numeri più alti. Vediamo l'intera serie, con indicati quelli che sono gli episodi principali:

Fatal Fury: King of Fighters (1991) (Primo capitolo)

Fatal Fury 2 (1992) (Secondo capitolo)

Fatal Fury Special (1993)

Fatal Fury 3: Road to the Final Victory (1995) (Terzo capitolo)

Real Bout Fatal Fury (1995) (Quarto capitolo)

Real Bout Fatal Fury Special (1997)

Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers (1998) (Quinto capitolo)

Real Bout Garou Densetsu Special: Dominated Mind (1998)

Fatal Fury: Wild Ambition (1999)

Fatal Fury: First Contact (1999)

Garou o Fatal Fury 6: Mark of the Wolves (1999) (Sesto capitolo)

Fatal Fury 7: City of the Wolves (non ancora annunciato) (settimo capitolo)

Per chi se lo stesse chiedendo, Garou è il titolo giapponese della serie, usato anche dalle nostre parti per Fatal Fury 6 (che molti conoscono come Garou: Mark of the Wolves).

Altre informazioni interessanti svelate da Oda sul gioco parlano dell'uso del Rollback netcode per il multiplayer e del fatto che SNK abbia preso in considerazione un sistema di controllo semplificato alla Street Fighter 6.

Dei nuovi Art of Fighting e The Last Blade non viene detto molto nello specifico, a parte che la compagnia sta valutando la possibilità di creare dei seguiti. Considerate che la serie Art of Fighting è ferma al tero capitolo, Art of Fighting 3: The Path of the Warrior, uscito nel 1996, mentre l'altra è ferma a The Last Blade 2, uscito nel 1998.