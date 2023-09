Titanfall 2: cresce il numero di giocatori su Steam dopo l'aggiornamento che ha riattivato i server

Titanfall 2 non andò bene al lancio, ma a quanto pare non ne vuole sapere di sparire nel nulla. Anzi, negli ultimi giorni ha visto un grosso incremento del numero di giocatori contemporanei su Steam , dopo l'aggiornamento che ha ripristinato i server multiplayer il 15 settembre.

Un gioco che non vuole morire

SteamDB mostra una tendenza positiva per Titanfall 2

Va detto che l'aggiornamento è arrivato in concomitanza con uno sconto del gioco su Steam del 90%, ossia attualmente Titanfall 2 è acquistabile per soli 2,99€. Quindi i nuovi picchi di giocatori contemporanei vanno considerati come il risultato di due mosse favorevoli da parte di Electronic Arts e Respawn Entertainment. Nondimeno il ritorno del multiplayer ha rafforzato la tendenza già in atto, come visibile dai dati raccolti da SteamDB.

Il picco dei giocatori contemporanei ha raggiunto quota 23.234, avvicinandosi a quello assoluto di due anni fa, quanto raggiunse quota 27.631. I vari siti che provano a tracciare le vendite stimano che attualmente Titanfall 2 sia posseduto da più di quattro milioni di giocatori su Steam, con alcuni che parlano del superamento dei 5 milioni. Negli ultimi 30 giorni Titanfall 2 ha inoltre ricevuto quasi 9.000 nuove recensioni, con una media, il 95% delle quali positive.