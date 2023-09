Legacy of Kain: Soul Reaver rimosso dalla vendita, grosso aggiornamento in arrivo?

Legacy of Kain: Soul Reaver è stato rimosso dalla vendita in previsione dell'arrivo di un grosso aggiornamento, che dovrebbe introdurre alcune caratteristiche moderne nel gioco.

Sulla pagina GOG di Legacy of Kain: Soul Reaver possiamo leggere: "Square Enix has temporarily removed this title from sale to work on some important updates. Please check back soon!", ossia "Square Enix ha rimosso temporaneamente il gioco dalla vendita per lavorare ad alcuni aggiornamenti importanti. Tornate presto a controllare!"

A parte il fatto che Legacy of Kain: Soul Reaver non è più di Square Enix, ma di Crystal Dinamics / Embracer Group, nel breve messaggio di avviso non viene chiarita la natura di questi aggiornamenti. Cercando su GOG si trova però qualche indicazione più precisa.