Horses si mostra in un nuovo trailer disturbante, che ci invita a iscriverci alla newsletter

Santa Ragione ha pubblicato un nuovo trailer di Horses e ha invitato tutti quelli che vogliono essere aggiornati sullo sviluppo e, soprattutto, avere accesso anticipato alla demo ufficiale, a registrarsi alla newsletter.

La demo sarà pubblicato nel corso dell'inverno, quindi non dovrebbe mancare molto per poterci giocare. Attualmente non sappiamo cosa conterrà. Comunque sia, il sito da visitare per iscriversi alla newsletter è questo. Dopo averlo raggiunto non vi resta che cliccare sul pulsante "Join the Newsletter" e inserire la vostra email.