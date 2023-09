Final Fantasy 7 Rebirth, gameplay della demo del Tokyo Game Show 2023 emerso in anticipo

Emerso online il gameplay della demo del Tokyo Game Show 2023 di Final Fantasy 7 Rebirth . Più precisamente, l'utente X xenosaga ha pubblicato una brevissima clip del gioco, che mostra un combattimento, che mostra un momento che i conoscitori del gioco originale dovrebbero riconoscere senza problemi (a meno che non ci sia stato un qualche cambiamento in merito nel remake).

Final Fantasy 7 Rebirth in arrivo

Final Fantasy 7 Rebirth uscirà il 29 febbraio 2024, in esclusiva per pochi mesi su PS5, come annunciato da Square Enix nel corso del recente State of Play di Sony.

Stiamo parlando del secondo capitolo del progetto di rifacimento completo di Final Fantasy VII, che presenterà comunque molte differenze rispetto all'originale, considerando anche la durata estesa. Nel frattempo Nomura ha spiegato in quale punto del gioco terminerà l'esperienza, che sarà conclusa dal terzo capitolo.

Durante il TGS 2023 sarà presente una demo divisa in due parti, come annunciato dall'editore. Staremo a vedere quali contenuti saranno mostrati.