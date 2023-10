Sonic Superstars: alcune copie sono già in circolazione, attenzione agli spoiler

Se non volete correre rischi, evitate di cercare informazioni sul gioco su Reddit, X o altri social network dove non vengono di norma impediti gli spoiler.

Pare che le copie sia state ottenute negli Stati Uniti . L'utente che ha condiviso le immagini afferma che non ha intenzione di scaricare il gioco dalla cartuccia e condividerlo illegalmente online. In ogni caso, vi consigliamo di fare attenzione ai social in questi giorni, in quanto qualcuno potrebbe decidere di condividere frammenti di gioco mai svelati ufficialmente da SEGA e questo potrebbe essere per qualche fan di Sonic Superstars uno spoiler.

Le nostre prime impressioni su Sonic Superstars

Sonic Superstars si presenta come un gioco più classico

In attesa di una nostra recensione di Sonic Superstars, vi lasciamo al nostro provato della nuova avventura 2D nel quale vi abbiamo spiegato come sarà necessario indagare su alcune componenti, come la cooperativa, la modalità Battaglia e il funzionamento della telecamera.

"Sonic Superstar riesce ad essere fresco eppure familiare allo stesso tempo. L'elemento cooperativo fino a quattro giocatori è stato un bell'azzardo, ma tutto sommato funziona, nella misura in cui il gruppo dialoghi e proceda tra gli scenari in modo coordinato. I potenziamenti dati dagli Smeraldi del Caos bilanciano le abilità dei personaggi, in modo da garantire lo stesso passo a tutti i partecipanti a prescindere da chi tra Sonic, Miles, Knuckles o Amy viene usato. Ci vuole sicuramente un'altra prova, magari in quattro e con la possibilità di affrontare qualche Battaglia, per capire davvero tutte le potenzialità di Sonic Superstars."