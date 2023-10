Toroa, l’avventura in volo di un gabbiano assistito dalle divinità Maori

Atawhai Interactive è un piccolo team di sette persone con un obiettivo ambizioso: dare voce alla cultura Maori attraverso un videogioco. L'intento ricorda quanto fatto in Tchia per la storia, la fauna e il popolo della Nuova Caledonia, e come in Tchia un ruolo importante lo giocano gli animali. Protagonista, infatti, è il gabbiano Toroa, impegnato in un'avventura tra passato, presente e futuro per riunirsi alla sua famiglia, avvalendosi dell'aiuto delle divinità Maori e solcando l'oceano con le sue ali possenti.

Le premesse sono interessanti, ma per ora la prova della demo di Toroa, disponibile nell'ambito di Steam Next Fest, non ci ha convinti dal punto di vista prettamente tecnico. C'è di buono che la finestra di uscita non è ancora stata fissata dal team di sviluppo, che con ogni probabilità vuole prendersi ancora un po' di tempo per rifinire la sua creatura.