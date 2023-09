Pokémon Scarlatto e Violetto, Il Tesoro dell'Area Zero - La Maschera Turchese, la recensione

Non è la prima volta che ci ritroviamo a parlare di un DLC di un Pokémon maggiore: la storia di Game Freak è costellata di contenuti aggiuntivi nei quali andare ad allargare l'ambientazione, il cast di personaggi, il Pokedex e le curiosità dei mondi creati di volta in volta dal team. Se vi aspettavate un balzo in avanti nella spiegazione del fenomeno del Teracristal, sappiate che ne "La Maschera Turchese", la prima parte dell'espansione di Pokémon Scarlatto e Violetto, Il Tesoro dell'Area Zero, il team ha optato per lanciare qualche indizio, creando un sano tessuto di mistero che siamo convinti verrà spiegato nella Parte II: Il disco indaco. Il pacchetto di contenuti di Game Freak ha un suo peso, in ogni senso, anche economico: è chiaro che chiunque abbia adorato Scarlatto o Violetto non vedrà l'ora di tornare in quell'ambiente, probabilmente la caratteristica che più di altre continua ad attirare e mantenere i fan.

Sì, perché siamo convinti che la virata filosofica più evidente di Game Freak non sia da ricercarsi nel gameplay o nell'offerta complessiva, appena leggermente migliorata, ma spesso con una progressione lenta e macchinosa (vedi l'approccio open world). L'elemento su cui il team ha scelto ormai da anni di focalizzarsi è proporre un ecosistema di brand, un luogo e un'atmosfera immediatamente identificabili con i Pokémon, riconoscibili, che faccia sentire i giocatori a casa e li tenga lì mentre il team cerca come mantenere faticosamente il gameplay al passo con i tempi.

Come leggerete nella recensione della prima parte del DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto, Il Tesoro dell'Area Zero - La Maschera Turchese, questo contenuto non fa che confermare la nostra ipotesi.