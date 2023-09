Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, un pacchetto di materiale bonus scaricabile gratuitamente da GOG

I contenuti

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sta arrivando

Ma cosa contiene la Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Goodies Collection (così si chiama la raccolta)? In linea di massima materiale grafico relativo al gioco. Quindi troverete tanti wallpaper di diverso formato, degli artwork inediti, delle immagini di gameplay, i vari box art e quant'altro. Da notare che comprende anche materiale per Cyberpunk 2077, per la gioia di chi non ha dimenticato il gioco base.

Per scaricare la Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Goodies Collection non vi resta che andare qui. Naturalmente vi serve un account valido e senza limitazioni per ottenerla.

Per il resto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty uscirà il 26 settembre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.