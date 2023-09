AploVVare Collection è una raccolta gratuita legata alle game jam e a una misteriosa console

La AploVVare Collection è una raccolta di più giochi creati nel corso di diverse game jam, quindi in circa 72 ore. Alcuni sono poi stati rivisti e ampliati, mentre altri sono rimasti com'erano in origine. Comunque sia la collezione è completamente gratuita e scaricabile liberamente da Steam . Interessante il modo in cui vengono presentati i diversi giochi: come se fossero tutti titoli per una misteriosa console.

Tante idee raccolte insieme

Eccco come vengono presentati i giochi

Tra i giochi inclusi vengono segnalati: Terato Tamer, uno strategico a turni dove bisogna sedurre dei mostri per sopravvivere; Citri Plays Noirwood, in cui si interpretano i panni di un vtuber che gioca ai titoli horror; Reversary, una corsa al boss al contrario, in cui il giocatore interpreta il cattivo con la spada grossa; Hellfire Pizza, un gioco in cui si consegnano pizze all'inferno... letteralmente; WELD, un gioco di sopravvivenza in cui si devono fondere delle armi per riuscire a farcela.

Naturalmente ce ne sono anche altri, alcuni dei quali davvero folli. Quindi provate la AploVVare Collection e sappiateci ridire.