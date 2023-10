Microsoft e Activision: via libera all'acquisizione dall'UE, nessuna indagine ulteriore

In base a quanto riferito da Bloomberg in questi minuti, sembra che la Commissione Europea abbia annunciato di non voler procedere ad alcuna indagine supplementare sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, sostanzialmente confermando la posizione precedente e lasciando il via libera all'operazione.

L'acquisizione di Activision Blizzard si presenta infatti diversa: la proposta è stata "ristrutturata" da Microsoft per poter accogliere le obiezioni avanzate dalla CMA britannica, di fatto modificando alcuni aspetti dell'operazione soprattutto per lenire i rischi di monopolio emersi in ambito cloud gaming, secondo le richieste dell'antitrust del Regno Unito.

Dopo queste modifiche, l'Unione Europea ha riesaminato la proposta di acquisizione di Activision Blizzard, ma evidentemente non ha trovato motivo di far partire una nuova indagine supplementare, confermando la posizione già espressa in precedenza.