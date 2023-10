Xbox potrebbe usare i giochi da tavolo per resuscitare vecchie IP, dopo Zoo Tycoon

Parlando con Xbox Wire, il produttore esecutivo di Xbox Game Studios Robert Jerauld ha dichiarato che questo adattamento del gioco da tavolo è un "esempio lampante" di come Microsoft possa espandere i suoi franchise che non hanno videogiochi in fase di sviluppo.

Ricordiamo che Zoo Tycoon è stato sviluppato dallo studio di Elite: Dangerous e pubblicato da Microsoft Studios (il nome precedente di Xbox Game Studios), il 22 novembre 2013 per Xbox One e Xbox 360.

Microsoft potrebbe utilizzare i giochi da tavolo per rivisitare i franchise inattivi di proprietà di Xbox Game Studios: Zoo Tycoon: The Board Game sarà il primo e potrebbero arrivarne molti altri.

Le parole di Robert Jerauld

Zoo Tycoon

"È fondamentale riconoscere che anche se alcuni franchise non sono attualmente in fase di sviluppo attivo, possono comunque essere apprezzati attivamente dai loro fan", ha dichiarato Jerauld. "Zoo Tycoon ne è un esempio lampante. È un'occasione preziosa per Microsoft per ringraziare gli appassionati di Zoo Tycoon che hanno lavorato instancabilmente per sostenere l'incanto del gioco. Riconosciamo la vostra dedizione e vi apprezziamo profondamente".

Anche se Jerauld non ha detto se ha in mente altri franchise inattivi, Xbox ha certamente una vasta scelta. Tra questi potrebbero esserci Banjo-Kazooie, Viva Piñata, Blinx: The Time Sweeper, Project Gotham Racing, MechAssault e molti altri. Ci sono alcuni nomi più importanti che non vengono pubblicati da molto tempo, ma molti di questi hanno attualmente dei sequel in sviluppo presso Xbox.