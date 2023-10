The Last of Us multiplayer: il gioco Naughty Dog potrebbe avere lobby da 40 giocatori

Da un altro curriculum di uno sviluppatore spunta un dettaglio interessante sul progetto The Last of Us Multiplayer in sviluppo presso Naughty Dog, in base al quale emerge la possibilità che il titolo preveda lobby da 40 giocatori, presentando dunque una modalità multigiocatore particolarmente estesa.

In questo caso parliamo del profilo LinkedIn di Ian Blake, ex-associate game designer presso Naughty Dog che ha lavorato al gioco multiplayer di The Last of Us annunciato tempo fa ma ancora senza un titolo preciso, sebbene in molti lo identifichino come "Factions", ricordando l'omonima modalità del primo capitolo.

Tra i progetti a cui Blake ha lavorato risulta infatti un titolo multiplayer su cui ha passato oltre un anno e mezzo, con occupazioni che riguardavano la progettazione e implementazione di vari sistemi di gioco, oltre al test di questi, e anche un "ambiente host dedicato, progettato e ottimizzato per un massimo di 40 utenti".