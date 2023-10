Call of Duty Modern Warfare 3: Activision promette di lavorare sui dettagli criticati dai fan

La fase di prova beta di Call of Duty: Modern Warfare 3 è attualmente in corso e durerà ancora un po', ma gli appassionati hanno già notato i primi problemi, o perlomeno individuato una serie di dettagli che non li convincono. Ovviamente i giocatori sono bravi a farsi ascoltare e Activision - o per meglio dire il suo team Sledgehammer Games - ha rapidamente confermato di aver sentito le critiche e di essere pronta a lavorare per migliorare il gioco multigiocatore.

Tramite X, il team di Call of Duty Modern Warfare 3 ha scritto: "Il primo fine settimana della Beta multigiocatore di MW3 è giunto al termine! Torneremo giovedì con l'attesissimo ritorno di Highrise, il debutto di Cutthroat e altre novità previste per il prossimo fine settimana. Fino a quel momento, vorremmo ringraziare tutti voi per il vostro feedback. Il nostro team è al lavoro per apportare ulteriori miglioramenti per il secondo fine settimana e oltre. Nel corso di questa settimana, potrete aspettarvi un aggiornamento su alcuni dei principali problemi che abbiamo riscontrato, tra cui, ma non solo... visibilità degli operatori, tempismo della scivolata e selezione del punto di comparsa."