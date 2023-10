Call of Duty: Modern Warfare 3, abbiamo provato la beta multigiocatore

Fa un certo effetto scrivere le prime parole della copertura su Modern Warfare 3, pensando al fatto che non ci sia un altro Call of Duty come questo, in ben due decenni di storia della serie firmata Activision. Certo, voi direte che è da un bel po' che si assomigliano sempre tutti, che da qualche tempo a questa parte le differenze tra un capitolo e l'altro si riducono ai dettagli, che il loop di sviluppo che vede alternarsi Infinity Ward, Treyarch e Sledgehammer Games non riesce più a rimanere al passo dell'uscita a cadenza annuale. La verità, però, è che ci troviamo di fronte a una convergenza storica senza precedenti, che si materializza proprio nell'anno in cui la saga spegne la sua ventesima candelina.

Il capitolo del 2023, infatti, non è solo il primo ad infrangere una sorta di convenzione, quella che prevede che i vari marchi si alternino regolarmente (Modern Warfare III in uscita subito dopo Modern Warfare II); no, parliamo anche del primo Call of Duty che non includerà al lancio delle mappe originali, proponendo invece un pacchetto di 16 ambientazioni tratte direttamente da uno degli sparatutto che hanno fatto la storia di questo genere, quel Modern Warfare 2 che nel 2009 contribuì a ridefinire per gli shooter del futuro gli standard minimi di un'esperienza multigiocatore.

Nel weekend abbiamo provato di Call of Duty: Modern Warfare 3 e siamo pronti a raccontarvi le prime impressioni di questo tuffo nella nostalgia, maturate nel corso della prima fase beta del gioco. C'è qualcosa di effettivamente nuovo, in uno dei Call of Duty più conservativi di sempre?