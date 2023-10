Starfield: FOV regolabile grazie all'aggiornamento 1.7.36, disponibile da oggi

Ancora terzo su Xbox e con 100.000 giocatori contemporanei su Steam, Starfield può contare ora anche su di un generale miglioramento delle prestazioni , con un'ottimizzazione specifica per le GPU Arc di Intel sulla piattaforma Windows.

Gli sviluppatori hanno inserito nell'update un'opzione che consente appunto di modificare il field of view , l'angolo di campo, sia per quanto concerne la visuale in prima persona che quella in terza persona.

Arriverà mai un performance mode su Xbox?

Come sappiamo, la complessità sopratuttto fisica di Starfield ha costretto Bethesda a scendere a compromessi per quanto concerne il frame rate su Xbox, con un blocco a 30 fps che non ha mancato di sollevare le polemiche.

Pare tuttavia che il gioco possieda una certa soglia di avanzo prestazionale, che in combinazione con una migliore ottimizzazione in alcune sequenze potrebbe consentire al team di sviluppo di introdurre quantomeno un performance mode a 40 fps per i televisori che supportano l'aggiornamento a 120 Hz.