Marvel's Spider-Man 2, prime copie in circolazione, Insomniac avverte: occhio agli spoiler!

Mancano meno di due settimane al lancio di Marvel's Spider-Man 2 e come prevedibile alcuni giocatori sono entranti in possesso in anticipo di una copia del gioco, tanto che Insomniac Games stessa è intervenuta sui social per mettere in guardia i fan sui possibili spoiler in cui potrebbero incappare nei prossimi giorni.

Il messaggio del team di sviluppo, accompagnato da una simpatica clip che immortala l'insegna dei fittizi "Spoiler Studios", invita anche chi sta già giocando a Marvel's Spider-Man 2 di evitare di rovinare qualsiasi sorpresa agli altri giocatori.

"Mentre ci avviciniamo al lancio di Marvel's Spider-Man 2 su PS5 degli spoiler potrebbero iniziare ad apparire online...", recita il messaggio di Insomniac Games. "Abbiamo lavorato duramente per creare una storia ricca di sorprese, quindi procedi con cautela e fai attenzione a non pubblicare spoiler."