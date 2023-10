Starfield dopo un mese va ancora forte: terzo su Xbox, 100.000 giocatori su Steam

A quanto pare Starfield va ancora forte: a poco più di un mese dall'uscita ufficiale, il titolo Bethesda è il terzo più giocato su Xbox e può contare su oltre 100.000 giocatori su Steam in contemporanea.

Numeri che non sorprendono più di tanto, se consideriamo che Starfield ha registrato oltre 10 milioni di giocatori a due settimane dal lancio e vanta una struttura talmente corposa che richiede per forza di cose parecchio tempo per essere sviscerata.