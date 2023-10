Assassin’s Creed Mirage: la playlist Spotify personalizzata per chi non vuole abbandonare Baghdad

Tra minareti imponenti e cupole turchesi, il nuovo capitolo della saga di Assassin's Creed ci fa immergere in un mondo arabeggiante pieno di storia e mitologia. Stiamo imparando a esplorare queste terre antiche, accompagnati da una colonna sonora che sembra richiamare i venti del deserto che carezzano le mura della Città Rotonda di Baghdad. Sono sonorità particolari, legate a un territorio e a una cultura che, ancora oggi, guardiamo come lontana, esotica, quasi un miraggio. In onore di questo sguardo curioso e del nuovo capitolo di una delle saghe videoludiche più amate di sempre, abbiamo pensato di realizzare una playlist su Spotify capace di condurci oltre lo schermo e riportarci tra le sabbie irachene, calpestate da Basim circa milleduecento anni fa, in un altro mondo, in un altro universo. Vi presentiamo, quindi, la nostra playlist personalizzata di Assassin's Creed Mirage.

Come suona Assassin’s Creed Mirage Assassin's Creed Mirage: come suona il capitolo della serie ambientato a Baghdad Il nuovo capitolo della saga di Assassin's Creed, è stato detto e ridetto più volte dal giorno del suo annuncio, segna un ritorno al passato e omaggia la nascita delle storie della Confraternita (che, proprio quest'anno, compie quindici anni). E non sarebbe stato un vero ritorno al passato se non si fosse tornati anche a quelle atmosfere musicali che contraddistinguevano le avventure di Altair in Terra Santa durante la Terza Crociata. Quello svolto da Brendan Angelides è un lavoro altamente bilanciato tra passato e futuro, con la tradizione musicale persiana che si lega a distorsioni elettroniche che rispecchiano la duplice natura di Basim, scissa tra mondi lontani. Il tema principale è il sunto del viaggio musicale che ci attende, ricco di strumenti e influenze. Gli archi sono senza dubbio i protagonisti, ma anche la voce ricopre un ruolo importantissimo, molto più che in passato, andando a scavare nella millenaria cultura araba e cogliendone i frutti del folklore che l'ha sempre contraddistinta attraverso antichi testi e canzoni senza tempo. Quello che abbiamo tentato di fare, quindi, è stato andare a cercare sonorità simili, che dialogassero con differenti momenti della storia. Molto proviene da colonne sonore (dalle quali, magari, non ci si aspetterebbe neanche di ritrovare quelle stesse atmosfere emanate da Mirage), ma sono presenti anche brani eseguiti da artisti che sono riusciti a trovare quel connubio tra epoche storiche differenti, adattando il passato al presente e facendolo percepire, volendo, come il futuro. Vediamo brevemente alcuni dei nomi protagonisti della nostra selezione musicale.

Max LL e un sogno lungo mille e una notte Assassin's Creed Mirage: Max LL e un sogno lungo mille e una notte Apprezzatissimo compositore che negli anni ha avuto modo di immergersi appieno nel mondo dei videogiochi, realizzando colonne sonore come quelle di Jotun, Sundered e Spiritfarer, Max LL nasconde (non troppo velatamente) una poliedricità musicale impressionante, come dimostra l'album Golestan, nato dai ricordi e dalle sensazioni scaturite durante il suo soggiorno in Iran. Qui abbiamo selezionato alcune tracce che sintetizzano il fulcro della sua opera e che, allo stesso tempo, si sposano perfettamente con le atmosfere mediorientali di Assassin's Creed Mirage.

Le dune di Hans Zimmer Assassin's Creed Mirage: le dune di Hans Zimmer Inserire in queste playlist brani provenienti da altre colonne sonore porta sempre con sé una strana sensazione, perché è musica creata appositamente per un'altra opera dell'ingegno, con le sue regole, le sue idee, i suoi tempi. Però, spesso, capita di trovare commenti musicali che si legano perfettamente con altri prodotti, come accade in questo caso con l'immenso lavoro svolto da Hans Zimmer per portare in vita musicalmente l'universo di Dune. Quella creata da Denis Villeneuve è una realtà sospesa tra passato e futuro, che fa da eco a quella di questo Assassin's Creed Mirage (con le dovute variazioni del caso). Anche Zimmer, come Angelides, ha trovato nella tradizione un modo di guardare a quello che viene "dopo". Strumenti di legno e corda diventano chiavi di lettura di un mondo lontano, non importa se avanti o indietro nel tempo, ma senz'altro distante da noi.

Shapiro/Scissione Assassin's Creed Mirage: Theodore Shapiro e la sua Scissione Cosa ci sta facendo, nel nome di tutto ciò che c'è di più caro al mondo, la colonna sonora di Scissione in una playlist di Assassin's Creed Mirage? Domanda più che legittima, dato che si tratta di una serie televisiva che non ha nulla a che spartire con il Medio Oriente, men che meno con Baghdad e il territorio iracheno del IX secolo. Tuttavia, abbiamo qui selezionato due brani che si sono particolarmente distinti per la loro fattura. C'è qualcosa delle terre d'Oriente in loro, un trasporto ricco di spezie e seta che conduce fino alla Porta di Damasco e innalza quella che è l'orma reminiscente delle grandi moschee servendosi del tratto cangiante delle sabbie del tempo. Ascoltare per credere.

Gener8ion e l’Athena algerina Assassin's Creed Mirage: Gener8ion tra fato e giustizia Pur ricercando, nei suoi testi, il greco antico di Eschilo e Sofocle, la sensazionale colonna sonora di Athena, composta da Gener8ion (al secolo Benoit Heitz, ma conosciuto anche con lo pseudonimo di Surkin), presenta una venatura non più a cavallo tra momenti storici, ma tra culture. E a ben vedere, dato che il film in questione mostra proprio questo divario, raccontato come un vero e proprio assalto al castello, un assedio medievale ricco di pathos e vampa rivoluzionaria nella terra della libertà. In questo incontro tra Francia e Algeria, dove i confini si perdono solo per chi non trova la necessità di vederne, i venti di levante, che hanno soffiato nei secoli fino alle coste nord-occidentali dell'Africa, colpiscono con impeto, facendoci tornare, in un modo o nell'altro, in quei luoghi che una volta facevano parte dell'Impero abbaside.

Menzioni d’onore: Incontri e scontri temporali Non abbiamo inserito solo una manciata di tracce provenienti da altre colonne sonore, ma ci siamo spinti anche un po' oltre, andando a ricercare delle produzioni più audaci, magari maggiormente legate al nostro tempo, ma che comunque condividono qualcosa che, a nostro avviso, riecheggia il mondo di questo Assassin's Creed Mirage (e poi c'è Il Principe d'Egitto, perché non potevamo fare altrimenti). Abbiamo considerato questi brani come compendi per questa esperienza musicale immersiva, come se fossero le canzoni da "titoli di coda", realizzate un po' per pubblicità, un po' per dare una carica in più alla conclusione della storia appena raccontata. A fare compagnia a questi brani, come al solito, troverete una selezione di alcune delle tracce più evocative della colonna sonora ufficiale, così da non farvi discostare troppo dal mondo che stiamo cercando di rievocare e preservare, anche se lontano dallo schermo.