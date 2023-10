The Last of Us: John Carpenter è un fan della serie TV, è 'favolosa'

Il famoso regista John Carpenter ama i videogiochi e ha già espresso in passato il suo amore per The Last of Us. Sembra anche che sia un grande fan dell'adattamento televisivo della HBO, che ha definito "favoloso", al punto da essere favorevole alla deviazione della storia dal materiale di partenza.

Parlando con ComicBook.com dei suoi pensieri sulla serie televisiva, Carpenter ha dichiarato: "Sì, la adoro. È favolosa". Il regista non aveva nemmeno sentito gli aggiornamenti sul rinnovo della serie, visto che alla menzione della seconda stagione ha risposto: "Time out, time out. Come fai a sapere che c'è una stagione 2?". Quando gli è stato spiegato che è stata confermata, ha risposto: "Favoloso".

Il regista non è affatto preoccupato di quanto e come la seconda stagione possa discostarsi dal materiale di partenza, perché ha dichiarato: "Mi piace. La storia è fantastica. Dimenticate il gioco. Gli attori dello [show] sono semplicemente sensazionali. È stato fatto veramente bene".