The Last of Us Stagione 2, il regista conferma che l'attrice di Abby è stata scelta per la serie TV

Lo showrunner Craig Mazin ha confermato in un'intervista al Los Angeles Times che il team di produzione di The Last of Us Stagione 2 ha scelto l'attrice per Abby. Mazin non ha però detto chi interpreterà Abby nella seconda stagione.

La Stagione 2 di The Last of Us dovrebbe coprire alcuni degli eventi principali del secondo videogioco, quindi Abby apparirà sicuramente. Abby è un personaggio centrale di The Last of Us Parte II e soprattutto è uno dei più controversi, visto ciò che accade nella storia e il suo coinvolgimento (non possiamo dire di più senza fare spoiler).