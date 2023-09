One Piece, lo showrunner della serie Netflix spiega perché è stato scelto quel finale

Steven Maeda, showrunner di One Piece di Netflix, afferma che l'introduzione a sorpresa di quel specifico personaggio nel finale di stagione ha lo scopo di mettere le basi per una potenziale seconda stagione. Ricordiamo infatti che, al momento della scrittura, non ci sono ancora conferme sulla Stagione 2 di One Piece.

"Sapete cosa, ci sono state molte discussioni sui cliffhanger per il finale. Fatemelo dire. Ci sono state molte discussioni, e si trattava di capire come impostare al meglio una potenziale seconda stagione", ha detto Maeda. "Penso che se si riesce a far passare l'idea che questa avventura possa continuare e che le persone si emozionino pensando alle possibilità, allora la missione è compiuta".