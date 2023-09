GameStop: i risultati finanziari sono più positivi che in passato

GameStop ha comunque registrato una perdita netta complessiva di 2,9 milioni di dollari per il trimestre. Tuttavia, la perdita netta di 2,9 milioni di dollari ha rappresentato un miglioramento significativo rispetto alla perdita di 108,7 milioni di dollari dello scorso anno. Alla fine del trimestre, GameStop aveva 1,195 miliardi di dollari in contanti, equivalenti e titoli in cassa.

Da dove arrivano i guadagni di GameStop

In questo trimestre GameStop ha ricavato la maggior parte del denaro, 597 milioni di dollari, dalle vendite di hardware e accessori. Le vendite di software hanno raggiunto i 397 milioni di dollari e i ricavi da articoli da collezione sono stati pari a 169,8 milioni di dollari. La categoria degli oggetti da collezione è stata l'unica a registrare un calo delle vendite nette rispetto all'anno precedente.

Le vendite nette in Europa, Australia e Canada sono aumentate rispetto all'anno precedente, ma le vendite negli Stati Uniti sono diminuite del 4%, ha dichiarato GameStop. Il rivenditore ha dichiarato che l'aumento complessivo dei ricavi in tutto il mondo è stato attribuito in parte al lancio di una "significativa pubblicazione di software" e a un miglioramento delle vendite di hardware dovuto a una migliore offerta. La "significativa pubblicazione di software" potrebbe essere un riferimento a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che è stato pubblicato a maggio e ha fatto registrare enormi numeri di vendita.

Recentemente, il presidente di GameStop Ryan Cohen ha recentemente affermato che tutte le console dovrebbero avere unità disco.