Super Mario Bros. Wonder: apre a Milano il Super Mario Immersive Hub dedicato al gioco Nintendo

Con il prossimo arrivo di Super Mario Bros. Wonder, Nintendo ha lanciato una particolare iniziativa con l'apertura del Super Mario Immersive Hub, uno spazio espositivo dedicato al gioco in questione e alla serie Nintendo in generale.

Il fine settimana del 14 e 15 ottobre, in via Molino delle Armi 19 a Milano, si apriranno le porte di uno speciale spazio interamente dedicato a Mario: dalle 10:00 alle 22:00 di sabato e dalle 10:00 alle 20:00 di domenica, il Super Mario Immersive Hub offrirà a tutti un'esperienza coinvolgente e interattiva, consentendo ai visitatori di provare Super Mario Bros. Wonder in anteprima.

L'evento consentirà di "entrare" nel mondo di Super Mario in maniera inedita e sperimentare di persona le nuove dinamiche del gioco e le sorprese che riserva il nuovo capitolo della serie. Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità di scattare foto con Super Mario e portare a casa dei gadget come ricordo.