Microsoft e Activision Blizzard: l'acquisizione potrebbe concludersi la prossima settimana

La data, in ogni caso, dipende dall'arrivo della valutazione definitiva da parte della CMA britannica , l'ente antitrust del Regno Unito che deve ancora esprimersi sulla nuova proposta di acquisizione ristrutturata da Microsoft per accogliere le richieste degli organi internazionali in materia anti-monopolio.

Sembra che Microsoft sia in procinto di finalizzare l' acquisizione di Activision Blizzard , con l'annuncio della conclusione dell'operazione che potrebbe arrivare già la prossima settimana , secondo quanto riferito da The Verge.

Sta per concludersi una lunga battaglia legale

Tuttavia, abbiamo visto che la CMA ha già dato una sorta di approvazione preliminare e provvisoria all'operazione, dunque non ci dovrebbero essere ulteriori ostacoli importanti sul cammino, cosa che aveva fatto già pensare a un annuncio imminente.

In effetti, la deadline della CMA dovrebbe essere oggi, dunque una decisione finale dovrebbe essere elaborata in queste ore e poi annunciata probabilmente all'inizio della prossima settimana, cosa che consentirebbe a Microsoft di concludere l'operazione, nel caso ovviamente si tratti di una conclusione positiva.

I termini erano già stati estesi al 18 ottobre 2023 come scadenza per decidere sull'acquisizione, dunque la questione rientrerebbe nei tempi previsti, dopo quasi 20 mesi di battaglie legali per portarla a termine, tra FTC in USA e CMA nel Regno Unito.

Nel frattempo, abbiamo saputo che la FTC ha intenzione di proseguire col processo amministrativo, ma dopo la recente sconfitta presso il tribunale, che si è espresso a favore di Microsoft, non sembrano esserci molte possibilità di bloccare l'operazione.