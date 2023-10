Elden Ring è in forte sconto nei saldi di Bandai Namco su Steam

Elden Ring viene quindi venduto a 39,59€ invece di 59,99€, ossia con il 34% di sconto . In sconto anche la Deluxe Edition del gioco, che può essere acqusitata per 52,79€ invece di 79,99€. Se vi interessa potete trovare entrambe raggiungendo questa pagina .

Le altre offerte

Anche Tekken 7 è in offerta

Naturalmente i saldi di Bandai Namco prevedono molte altre offerte. Ad esempio è possibile acquistare Tekken 7 per 13,49€ invece di 89,99€, oppure Park Beyond per 29,49€ invece di 49,99€.

In sconto anche Klonoa Phantasy Reverie Series, acquistabile per 24,99€ invece di 49,99€, e Pac-Man World: Re-PAC, acquistabile per 14,99€ invece di 29,99€.

Detto questo, le offerte sono davvero tante. Se volete scorrerle tutte, vi rimandiamo alla pagina dei saldi di Bandai Namco su Steam.

Da notare che Tales of Arise non è in offerta, probabilmente perché sarà scontato al momento del lancio dell'espansione ufficiale, Beyond the Dawn, che sarà disponibile a partire da 9 novembre 2023.