Cyberpunk 2077 Phantom Liberty usa l'IA per un doppiaggio, ma in modo etico

Di norma l'uso delle IA per il doppiaggio non è visto di buon occhi dagli appassionati e dai doppiatori stessi, che vedono sottrarsi il lavoro, ma in questo caso CD Projekt ha agito in modo etico . In una dichiarazione rilasciata a Bloomberg, l'azienda ha affermato di aver ricevuto il permesso dalla famiglia di Reczek e di aver preso in considerazione la possibilità di sostituirlo nell'espansione e di registrare nuovamente le sue battute nel gioco originale, ma di aver deciso di non farlo.

Bloomberg ha segnalato che CD Projekt SA - sviluppatore polacco della saga di The Witcher e di Cyberpunk 2077 - ha utilizzato la tecnologia dell' intelligenza artificiale per ricreare la voce di un attore scomparso all'interno di Phantom Liberty . Parliamo della voce del compianto Miłogost Reczek, popolare doppiatore polacco morto nel 2021, che è stata riprodotta da un algoritmo di intelligenza artificiale per la versione in lingua polacca di Phantom Liberty, la nuova espansione di Cyberpunk 2077 di CD Projekt.

Cosa ha fatto esattamente CD Projekt e perché è la strada giusta

CD Projekt ha ingaggiato un altro doppiatore per recitare nuove battute per il ruolo di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty (qui la nostra recensione) e ha poi utilizzato un software di clonazione vocale con sede in Ucraina, chiamato Respeecher, per creare un algoritmo che alterasse i dialoghi in modo da farli suonare come Reczek. "In questo modo abbiamo potuto mantenere la sua performance nel gioco e rendere omaggio alla sua meravigliosa interpretazione di Viktor Vektor", ha dichiarato Szwed, che ha anche detto che i figli di Reczek "sono stati di grande supporto".

Si tratta per certo della strada migliore, in quanto non solo vi era il consenso dei famigliari, ma anche perché CD Projekt non ha semplicemente usato l'IA, ma si è comunque affidata a un doppiatore professionista (che è stato quindi pagato) e solo dopo ha usato l'intelligenza artificiale. Inoltre, si tratta di un caso specifico e lo scopo era mantenere viva un'interpretazione di qualità, invece di eliminarla completamente anche dalla versione base di Cyberpunk 2077.

Voi cosa ne pensate?