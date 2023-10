Lords of the Fallen conferma che non usa Denuvo, dopo un'accusa

Lords of the Fallen è disponibile su console e computer da oggi, 13 ottobre 2023. Come sempre, i giocatori vogliono sapere se il gioco ha problemi prestazionali e, precisamente per la versione PC, se include anche Denuvo, la tecnologia anti-tamper che alle volte limita il rendimento del gioco. La riposta, nel caso di Lords of the Fallen, è no, non utilizza Denuvo.

Il commento è arrivato direttamente dallo sviluppatore Hexworks, come potete vedere qui sopra, tramite X. Un utente ha chiesto perché il canale YouTube Gameranx afferma che nel gioco viene utilizzato Denuvo. Il team di Lords of the Fallen ha quindi risposto che in realtà non è utilizzato e non ci sono piani per aggiungerlo in futuro.

Ricordiamo che Denuvo è utilizzato principalmente per proteggere un gioco dai tentativi di "furto" durante il periodo di lancio, ovvero il momento di massima vendita. Alcuni sviluppatori lo eliminano dopo un po' di tempo, quando oramai le vendite sono calate o magari dopo che il blocco è stato superato e ha quindi perso il proprio scopo. Nel caso di Lords of the Fallen, però, non è proprio presente.