Lords of the Fallen: una patch porterà la versione Xbox Series X|S alla pari con PS5 e PC

A poche ore dal lancio di Lords of the Fallen, gli sviluppatori di Hexworks hanno comunicato ai giocatori che presto pubblicheranno una patch correttiva, che tra le altre cose ha l'obiettivo di portare la versione Xbox Series X|S ad essere alla pari con quelle PS5 e PC.

Tramite un post su Twitter | X il team ha ringraziato tutti i content creator che hanno aiutato lo studio a realizzare tempestivamente delle patch correttive per migliorare le performance di Lords of the Fallen prima del lancio.

Ciò ha permesso al team di fare in modo che con le versioni PS5 e PC i giocatori possano "godersi il gioco come previsto", perlomeno a detta degli sviluppatori, visto che come segnalato nella nostra recensione di Lords of the Fallen su PC il gioco soffre di svariati bug e ottimizzazione tutt'altro che eccelsa.

Le versioni Xbox Series X e S invece pare che siano rimaste un po' indietro da questo punto di vista e sarà dunque necessario attendere una patch correttiva, che si spera verrà pubblicata a pochi giorni dal lancio.

"Vorremmo approfittare di questa opportunità per ringraziare tutti i content creator che hanno lavorato con noi per permette la rapida pubblicazione di patch, update e miglioramenti delle performance prima del lancio di Lords of the Fallen", recita il post.

"Di conseguenza, i giocatori PC e PS5 saranno in grado di godersi il gioco come previsto. La versione Xbox è attualmente in fase di aggiornamento, per uniformarla alle altre piattaforme, e la patch verrà rilasciata nei prossimi giorni."