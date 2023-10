Marvel's Spider-Man 2: Insomniac ci parla della realizzazione di Lizard

Il processo è stato lungo e complesso, come illustrato da Jacinda Chew , la direttrice grafica senior di Insomniac Games: "La prima cosa che faccio sempre quando studiamo un personaggio Marvel è consultare i fumetti. Dopodiché, collaboriamo con Marvel per fornirne la nostra interpretazione. Può derivare dal gameplay o dalla narrazione."

Insomniac Games ha spiegato sulle pagine del PlayStation Blog come ha lavorato per realizzare Lizard , uno dei cattivi di Marvel's Spider-Man 2 , contro cui combatteranno Peter Parker e Miles Morales.

Un artwork di Lizard

La Chew ha poi spiegato i cambiamenti apportati al personaggio rispetto all'originale: "C'è quello classico, che indossa i pantaloni e il camice da medico. È più piccolo, di dimensioni umane. Inoltre è in grado di comunicare con Peter. Ma la nostra versione di Lizard è più snella, cattiva, grande e verde. In tutti i sensi. Non indossa abiti e ha perso qualsiasi traccia di umanità. Quindi non possiamo comunicare con lui. Questo fa una gran differenza."

Per realizzare un Lizard di maggior impatto possibile, Insomniac ha studiato a fondo la pelle delle lucertole, ma poi ha dovuto cedere alle aspettative del pubblico: "Nella vita reale, la loro pelle è particolarmente secca. All'inizio, molte delle persone che guardavano la nostra versione di Lizard dicevano che non fosse abbastanza viscido. Così abbiamo voluto soddisfare almeno in parte le loro aspettative: ha la pelle da lucertola, ma è molto più lucida di quella di un rettile vero."

Il Lizard di Marvel's Spider-Man 2 avrà anche degli aculei, prendendo come modello delle lucertole dall'aspetto più duro e acuminato: "Come riferimento per la creazione del personaggio, ho cercato di osservare delle lucertole vere che avessero un aspetto un po' preistorico. Questo perché alcune specie possono invece sembrare tenere e carine. Cercavo degli esempi più aggressivi, che ricordassero i serpenti. Inoltre, volevamo che gli occhi di Lizard ricordassero quelli degli animali. Per esempio, le pupille dei gatti diventano più grandi di notte. Abbiamo creato degli occhi simili per il nostro personaggio: quando vengono colpiti da una luce intensa, sembrano più piccoli perché reagiscono alla luminosità. Abbiamo studiato a lungo un modo per rendere questo possibile in tempo reale su PS5."

Lo stesso procedimento ha riguardato anche la realizzazione della muscolatura, che sfrutta l'hardware di PS5 in maniera estensiva: "Osservando gli animali e gli attori nella vita reale, studiando il modo in cui i muscoli si deformano ed effettuando delle simulazioni, siamo riusciti a introdurre nel gioco la simulazione della muscolatura. È incredibile che siamo arrivati a questo punto nello sviluppo dei videogiochi, ma si tratta comunque di una caratteristica in un certo senso discreta: potreste non notare sempre la differenza, a meno che non venga disattivata completamente la simulazione."

Il modello di Lizard è impressionante

Infine, Lizard è stato animato in modo tale da fargli esprimere una ferocia primordiale, ma senza fargli perdere parte delle sue caratteristiche essenziali: "Le lucertole vere si spostano rasoterra, non sono molto spaventose. Nei fumetti, Lizard è molto più eretto e bipede. Più umano, in un certo senso. Abbiamo dovuto cercare un compromesso: è ancora bipede, ma ha la schiena ricurva per mantenere l'aspetto da lucertola. I suoi movimenti sono stati creati in modo che fossero veloci ma pesanti. Al team di animazione va il merito di aver trasmesso quella forza, quella potenza e quella velocità."

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2020, in esclusiva su PS5.